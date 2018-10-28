Лавров рассказал о запросе на русофобию в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запроса на русофобию в США сейчас нет, но агрессивно навязывается антироссийская линия. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путем измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию», - отметил министр.

Как сказал глава российского МИД, в данный момент постепенно происходит осознание того, что это «искусственно подогреваемый напор» и с Москвой лучше договариваться.

Ранее Сергей Лавров заявил, что российские власти не планируют сворачивать диалог с США и вставать в «позу обиженного». По его словам, Россия всегда принципиально оценивает действия партнеров, когда не согласна с ними, но никогда «не захлопывает дверь».