Аксенов рассказал, кого считает героями Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и рассказал об уроженцах Украины, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем обращении Аксенов назвал народ Украины братским.

Он считает, что к героям можно отнести маршалов Павла Рыбалко и Семена Тимошенко, генерала Ивана Черняховского, трижды Героя Советского Союза воздушного аса Ивана Кожедуба, партизанского командира Сидора Ковпака, разведчика Евгения Березняка, а также грозу бандеровцев Павла Судоплатова.

Аксенов добавил, что этот список можно «продолжать и продолжать». Глава Крыма подчеркнул, что эти люди - наши общие герои. Он отметил, что это та правда, которую так боится нынешнее киевское правительство, однако она живет «в сердцах героев Донбасса и миллионов украинцев».

По его словам, предкам и в страшном сне не могло присниться, что через несколько десятилетий на этой земле «прорастут семена нацизма и снова придет война».

День освобождения Украины традиционно отмечается 28 октября.