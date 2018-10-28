Избитый пьяным депутатом Рады глава сельсовета рассказал подробности драки

Председатель Плахтинянского сельсовета Александр Сорочан рассказал о нападении на него нардепа от Радикальной партии Сергея Скуратовского. Сорочан получил травму глаза и сейчас проходит реабилитацию в больнице. По словам главы сельсовета, Скуратовский вел себя неадекватно, бил его и грозился «понаводить порядки».

Сельский глава со своим товарищем возвращался домой. По его словам, они остановились, чтобы поздороваться с местным лесником. В это время из другой машины выбежал Скуратовский и начал кричать, что «Это его земля», а после чего и вовсе заявил, что «зароет» прямо там любого, сообщает ТСН.

«Дай ствол, я его сейчас завалю», - сказал Скуратовский мужчине, стоявшему рядом.

В это время главе сельсовета позвонила жена, и он передал ей всю информацию. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Сам депутат пока никак не комментировал ситуацию.

Ранее «Звезда» сообщала, что 23 октября в Киевской области депутат Рады и бывший глава Житомирской администрации в нетрезвом состоянии сожгли автомобиль и избили главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района. Сорочан обратился с заявлением в полицию и рассказал, что принял парламентариев за браконьеров, охотившихся на фазанов.