В ЛНР рассказали о переброске техники ВСУ к линии разграничения

Украинские силовики стягивают военную технику к линии разграничения в районе села Валуйского Станично-Луганского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В частности, в зону ответственности 59-й мотопехотной бригады в район населенного пункта Валуйское прибыла колонна техники в составе трех грузовых автомобилей типа "Урал" и двух БТР-80», - сказал Марочко.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР добавил, что ВСУ, проводя передислокацию своей техники, дестабилизируют обстановку в регионе. Участники контактной группы с момента начала боевых действий на юго-востоке Украины более 20 раз заявляли о достижении соглашений по прекращению огня. Официальный Киев регулярно нарушает так называемый режим тишины, в том числе открывая огонь из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Тем временем все танки, гаубицы и минометы не должны применяться в зоне конфликта согласно минским договоренностям.

Комплекс мер, направленных на стабилизацию обстановки на линии соприкосновения, разработали представители «нормандской четверки», в состав которой вошли Россия, Германия, Франция и сама Украина. Соответствующий документ был подписан 12 декабря 2015 года в столице Белоруссии.

Он содержит обоюдные требования к сторонам конфликта об отводе тяжелой техники и вооружений от линии соприкосновения, начале переговорного процесса, необходимости проведения на Украине конституционной реформы и наделении Донецкой и Луганской областей особым статусом.

Совбез ООН спустя неделю одобрил комплекс мер и неоднократно высказывался за их соблюдение. Тем не менее ВСУ продолжают грубо нарушать минские договоренности.