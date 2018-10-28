Пойман и стерт: секретный беспилотник ВВС США случайно попал на Google Maps

Исследователи секретной базы ВВС США Тонопа, расположенной в Неваде, заинтересовались обновленным спутниковым снимком, на котором изображена северная часть аэродрома. Фотографии были найдены в Google Maps.

В частности, исследователи были привлечены необычным летательным аппаратом, обнаруженным возле одного из хранилищ в ряду длинных ангаров, которые называют Каньонами. При этом очертания этой техники были намеренно размыты.

Как уточняет военный обозреватель Тайлер Рогоуэй, объект напоминает выполненный по схеме «летающее крыло» самолет, а также похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel. Однако, отмечает мужчина, разница все же есть: объект на фото крупнее, а размах его крыльев достигает 25 метров.

При этом Рогоуэй подчеркнул, что по габаритам летательный аппарат является чем-то средним между RQ-170 и Polecat P175.

«Возможно, это разрабатывающийся уже некоторое время "суперстраж", совмещающий функции разведывательного и ударного беспилотника», - цитирует его издание The Drive.

Между тем отмечается, что ВВС США прекрасно осведомлены о расписании спутников, проходящих над Зоной 51. Причем оно учтено в графике перемещений секретной техники из одного ангара в другой. А появляющиеся в общем доступе снимки без труда могут быть изъяты соответствующими специалистами и в дальнейшем отредактированы.

Это уже не первый случай, когда «сверхсекретная» американская техника оказывается на фото или видео: недавно пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион».