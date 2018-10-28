Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пойман и стерт: секретный беспилотник ВВС США случайно попал на Google Maps

Наталия Майорова
14:31 28.10.2018
На загадочный снимок обратил внимание военный обозреватель американского издания.
Пойман и стерт: секретный беспилотник ВВС США случайно попал на Google Maps
Фото: USAF, o_gilvi, Twitter

Исследователи секретной базы ВВС США Тонопа, расположенной в Неваде, заинтересовались обновленным спутниковым снимком, на котором изображена северная часть аэродрома. Фотографии были найдены в Google Maps.

В частности, исследователи были привлечены необычным летательным аппаратом, обнаруженным возле одного из хранилищ в ряду длинных ангаров, которые называют Каньонами. При этом очертания этой техники были намеренно размыты.

Как уточняет военный обозреватель Тайлер Рогоуэй, объект напоминает выполненный по схеме «летающее крыло» самолет, а также похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel. Однако, отмечает мужчина, разница все же есть: объект на фото крупнее, а размах его крыльев достигает 25 метров.

Картинка

При этом Рогоуэй подчеркнул, что по габаритам летательный аппарат является чем-то средним между RQ-170 и Polecat P175.

«Возможно, это разрабатывающийся уже некоторое время "суперстраж", совмещающий функции разведывательного и ударного беспилотника», - цитирует его издание The Drive.

Между тем отмечается, что ВВС США прекрасно осведомлены о расписании спутников, проходящих над Зоной 51. Причем оно учтено в графике перемещений секретной техники из одного ангара в другой. А появляющиеся в общем доступе снимки без труда могут быть изъяты соответствующими специалистами и в дальнейшем отредактированы.

Это уже не первый случай, когда «сверхсекретная» американская техника оказывается на фото или видео: недавно пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2018, 10:14
Перевели стрелки: Волгоградская область перешла на новый часовой пояс
Дата28.10.2018, 00:00
Армейской авиации Воздушно-космических сил РФ исполняется 70 лет
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата28.10.2018, 11:47
«Самарканд» в Калининграде: Россия прикрыла регион новейшими комплексами РЭБ
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:31 В стране и мире
Пойман и стерт: секретный беспилотник ВВС США случайно попал на Google Maps
14:10 Армия
Видео
«Юнармия» провела в Москве флешмоб «Сделаем мир добрее»
13:28 В стране и мире
Видео
СМИ: в упавшем вертолете были владелец «Лестера» с дочерью и еще три человека
13:15 В стране и мире
Видео
Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая Караченцова
12:39 В стране и мире
Видео
В пострадавшие от потопа дома в Краснодарском крае начали подавать воду
События дня
События дня
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Грузинский боксер «вскипел» после проигрыша и избил тренера
Видео
Васильев назвал финских женщин «чухонками» в ответ на обвинения «Модного приговора»
Видео
Смертельная схватка львов и буйвола попала на видео
Си Цзиньпин: «Приготовьтесь к войне»
Видео
Головокружительная победа: участница конкурса красоты упала в обморок на сцене
Видео
«Давай пошалим»: немецкие СМИ назвали учения НАТО в Норвегии баловством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.