Смертельное сальто: машина на скорости перевернулась в воздухе и накрыла собой женщину

В индийском штате Уттар-Прадеш камера видеонаблюдения зафиксировала леденящий кровь инцидент: одна из местных жительниц погибла от буквально накрывшего ее автомобиля.

В ролике, опубликованном на YouTube, видно, как женщина спокойно идет по улице. Однако затем происходит страшное: за считаные мгновения появляется автомобиль, который на огромной скорости мчится по шоссе. В какой-то момент машина подскакивает, переворачивается и меняет траекторию движения.

Женщина не успела отреагировать. Автомобиль в буквальном смысле на огромной скорости накрыл ее собой. Перед этим машина несколько раз опрокинулась.

Как уточняет NDTV со ссылкой на полицию, водитель злосчастного автомобиля задремал за рулем, в связи с чем транспорт оказался неконтролируемым и задел дорожный разделитель. За 30 секунд автомобиль успел сделать несколько сальто в воздухе, после чего приземлился на противоположной стороне дороги, где и шла женщина.

Отмечается, что в салоне автомобиля находились три человека. Они получили ранения и затем были госпитализированы. В настоящее время все обстоятельства ЧП выясняются.