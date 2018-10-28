СМИ: в упавшем вертолете были владелец «Лестера» с дочерью и еще три человека

На борту вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» английской премьер-лиги находился сам владелец команды, миллиардер Вишай Шривадданапрабха, его дочь, два члена экипажа и еще один человек. Его личность пока не установлена, сообщает Reuters.

Информация о выживших в результате авиакатастрофы не поступала.

О ЧП с вертолетом, на борту которого находился таиландский бизнесмен, стало известно накануне вечером. Трагедия случилась после окончания футбольного матча между клубами «Лестер» и «Вест Хэм».

Спустя какое-то время после взлета с площадки вертолет рухнул на землю у домашнего стадиона команды. По предварительной версии, причиной мог послужить отказ хвостового винта.