СМИ: в упавшем вертолете были владелец «Лестера» с дочерью и еще три человека
Очевидцы сообщили, что какое-то время вертолет кружил на парковкой и пытался приземлиться, но потом рухнул и загорелся.
Фото: James Wilson imago sportfotodienst, Globallookpress
На борту вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» английской премьер-лиги находился сам владелец команды, миллиардер Вишай Шривадданапрабха, его дочь, два члена экипажа и еще один человек. Его личность пока не установлена, сообщает Reuters.
Информация о выживших в результате авиакатастрофы не поступала.
О ЧП с вертолетом, на борту которого находился таиландский бизнесмен, стало известно накануне вечером. Трагедия случилась после окончания футбольного матча между клубами «Лестер» и «Вест Хэм».
Спустя какое-то время после взлета с площадки вертолет рухнул на землю у домашнего стадиона команды. По предварительной версии, причиной мог послужить отказ хвостового винта.