Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая Караченцова

В понедельник, 29 октября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, уточняет «Интерфакс».

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября. Ему было 73 года. Причиной смерти артиста стала тяжелая продолжительная болезнь.

Прощание с Караченцовым состоится в театре «Ленком» 29 октября с 10 до 13 часов. Гражданская панихида пройдет с 12 до 13 часов.