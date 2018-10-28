Момент провала грузовика под землю в Казани попал на видео

Момент провала автоцистерны КамАЗ под землю в Казани попал на видео. Кадры уже разошлись по Сети. На них видно, как тяжелый грузовик выезжает на площадь у проспекта Хусаина Ямашева.

Автомобиль медленно маневрирует среди людей, подъезжая к месту стоянки. Внезапно асфальт под колесами КамАЗа проваливается, и многотонный тягач уходит под землю на половину длины своего кузова. Каким-то чудом пешеходы, находившиеся в непосредственно близости от места аварии, не пострадали.

О последствиях инцидента ничего не сообщается. ДТП произошло в столице Татарстана накануне вечером.