Момент провала грузовика под землю в Казани попал на видео
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Грузовик извлекли из провала при помощи автокрана.
Фото: Алмаз Мустафаев, Вконтакте
Видео: ЧП ДТП Казань, VK
Момент провала автоцистерны КамАЗ под землю в Казани попал на видео. Кадры уже разошлись по Сети. На них видно, как тяжелый грузовик выезжает на площадь у проспекта Хусаина Ямашева.
Автомобиль медленно маневрирует среди людей, подъезжая к месту стоянки. Внезапно асфальт под колесами КамАЗа проваливается, и многотонный тягач уходит под землю на половину длины своего кузова. Каким-то чудом пешеходы, находившиеся в непосредственно близости от места аварии, не пострадали.
О последствиях инцидента ничего не сообщается. ДТП произошло в столице Татарстана накануне вечером.