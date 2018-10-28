В Минздраве рассказали об оказании помощи пострадавшим при наводнении на Кубани

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края уже оказали помощь 125 пациентам, пострадавшим при наводнении.

Как указывается в сообщении ведомства, в зоне бедствия продолжают работать почти 500 сотрудников сферы здравоохранения, привлечено более 90 санитарных автомобилей.

Кроме того, было совершено более 6,6 тысячи подворовых обходов, 1,5 тысячи человек сделали прививки, а также еще более трех тысяч жителей региона прошли профилактику против возникновения бактериальных инфекций.

«Всего госпитализированы 13 человек. Один из них (ребенок) уже выписан», - говорится в сообщении.

В настоящее время на лечении остаются 12 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае более чем вдвое выросло число пострадавших при сходе селей и в результате проливных дождей - по последним данным, речь идет о 138 человеках. На территории Туапсинского и Апшеронского районов и в Сочи был введен режим ЧС. Согласно заявлению региональных властей, начата выплата компенсаций, а также единовременных выплат всем пострадавшим в результате ЧС.