В пострадавшие от потопа дома в Краснодарском крае начали подавать воду

Сегодня в Туапсе началась подача воды в жилые дома. Пока по временной схеме, окончательно снабжение возобновят к полудню. Сейчас вода не предназначена для питья, ее можно использовать только в технических целях.

Питьевую воду подвозят в цистернах. Остаются проблемы и с электроснабжением. Без света - более трех тысяч человек в восьми населенных пунктах. Пострадавшие домовладельцы получают компенсации от 50 до 100 тысяч рублей на человека.

В ликвидации последствий непогоды участвуют тысячи людей, в том числе военнослужащие Южного военного округа. За сутки они вывезли более 40 тонн мусора с улиц Хадыженска, помогли местным жителям расчистить дворы от камней и поваленных деревьев.

Также этой ночью после трехдневного перерыва из Адлера в Москву прибыл первый поезд.