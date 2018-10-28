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В Госдуме отреагировали на призывы Украины взрывать военные склады России

Егор Левин
12:38 28.10.2018
По мнению парламентариев, в мире с недавних пор заведено правило «вали все на Россию», если что-то идет не так.
В Госдуме отреагировали на призывы Украины взрывать военные склады России

В Государственной думе отреагировали на призывы взрывать российские военные склады, распространяемые украинской стороной. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин заявил, что валить все на Россию стало привычным явлением для мировых политиков.

Он считает, что постоянные взрывы и пожары на военных складах Украины - «нечистое дело», связанное с коррупцией.

«Если произошла какая-то беда, то, как теперь заведено в мире, вали все на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается», - отметил Шерин.

По его мнению, призывы взрывать российские военные склады - не более, чем примитивное подстрекательство. Сравнить их можно разве что с часто звучащими с той же стороны призывами взорвать Крымский мост. Слова Шерина передает РИА Новости.

Напомним, ранее украинский чиновник Татьяна Черновол, которая является советником главы МВД страны, призвала взрывать военные склады России. Причиной такого заявления послужило ее мнение о том, что территорию Украины якобы обстреливает российская сторона.

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