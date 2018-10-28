В Совфеде назвали экстремистскими призывы Украины «взрывать» российские военные склады

Призыв депутата Верховной рады и советника главы Министерства внутренних дел Украины Татьяны Черновол ответить на якобы диверсии на украинских военных складах является «экстремистским». С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Как уточняет RT, Черновол таким образом, возможно, просто решила о себе напомнить, поскольку все начали ее забывать.

«Конечно, на такие заявления должностных лиц Украины должны реагировать не только мы, но и международное сообщество», - отметил Цеков.

Он также добавил, что за подобные высказывания на депутата Верховной рады следовало бы «наложить санкции в ЕС», поскольку неизвестно, что еще «взбредет ей в голову, в том числе при посещении Европы».

Вместе с тем Цеков сообщил, что на военных складах Украины чрезвычайные происшествия происходили задолго до 2014 года. Между тем, подчеркнул он, искать виновников необходимо на украинской территории.

«Мы понимаем, что за этими взрывами стоит желание скрыть те хищения, продажу оружия, которые осуществляются с данных складов», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Черновол призвала взрывать военные склады в России по причине того, что украинская территория якобы обстреливается российской стороной.

Пожары на военных хранилищах Украины происходили неоднократно. В частности, одним из последних зафиксированных случаев стали взрывы на складах в Черниговской области.