Васильев назвал финских женщин «чухонками» в ответ на обвинения «Модного приговора»

Российский и французский историк моды, искусствовед, телеведущий Александр Васильев отреагировал на статью финской журналистки Черстин Крунвалль, которая заявила, что программа «Модный приговор» унижает достоинство женщины.

В комментарии «Звезде» Васильев сообщил, что допускает, что финка видела один из выпусков программы, где муж унижал свою жену. Однако саму статью историк моды не читал, в связи с чем отметил, что не может принять ни одну, ни другую сторону.

«Я допускаю, что в России такое встречается. Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем», - подчеркнул он.

Вместе с тем Васильев сообщил, что на самом деле программа не о женском унижении, а о переодевании.

«Женщины в Финляндии за модой не следят. А женщины в России пристально следят, потому что у нас только по официальному пересчету 54% женщин. Поэтому в глазах финки все это выглядит дико - зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются? В Финляндии нет таких проблем - все они ходят, как чухонки. Любая женщина красива, если ее накрасить», - уточнил он.

Также Васильев отметил, что красота женщины «в ее сумочке». А если бы Крунвалль сама приехала на передачу, то осталась бы очень довольна. Сам же историк моды подчеркнул, что к женщинам относится «с большой любовью и теплом», поскольку это его «кормилицы, поилицы и музы».