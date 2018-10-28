Путин поздравил Земана с Днем независимости Чехии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес чешского главы государства Милоша Земана. Лидер РФ назвал праздник «знаменательным поводом» и пожелал Земану лично здоровья и успехов, а гражданам его государства - процветания и благополучия.

«В России с уважением относятся к Чехии, наши страны связывают узы культурной и духовной близости. Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам», - написал Путин.

Год назад президенты Чехии и России выступили с инициативой создания российско-чешского дискуссионного форума. Вскоре состоялось его первое заседание, на котором обсудили вопросы образования, просвещения и сохранения культурного наследия двух стран.