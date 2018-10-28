Кадыров рассказал о появившейся у Чечни возможности добычи нефти

Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует развивать экономику республики с помощью компании «Чеченнефтехимпром», права на которую в сентябре 2018 года были переданы региону.

Ожидается, что предприятие привлечет новые инвестиции. «Чеченнефтехимпрому» принадлежат около двух тысяч земельных участков общей площадью 7740 гектаров и более тысячи скважин. По словам Кадырова, передача компании в ведение республики даст возможность «добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам».

«Мы долго вели переговоры по передаче "Чеченнефтехимпрома", сталкивались с непониманием и сопротивлением, наконец нам ее передали», - передает РИА Новости слова Кадырова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни всех акций компании «Чеченнефтехимпром», которая принадлежала Росимуществу. Решение было принято по предложению правительств Чечни и России для развития промышленного производства в республике.