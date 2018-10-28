Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Vesta и Granta вошли в сотню самых продаваемых автомобилей на европейском рынке

Ян Брацкий
11:13 28.10.2018
Ожидается, что в первом квартале следующего года экономика Юго-Восточной Европы вырастет на 4,6%, что, несомненно, скажется на продажах новых автомобилей.
Vesta и Granta вошли в сотню самых продаваемых автомобилей на европейском рынке
Фото: lada.ru

Российские автомобили Lada моделей Vesta и Granta вошли в сотню самых продаваемых в Европе. Рейтинг регулярно обновляется. При этом показатели отечественного автопрома прогрессируют.

Данные продаж по итогам девяти месяцев этого года опубликованы на сайте консалтингового агентства Focus2move. Так, Lada Vesta приобрели 82 794 жителя Старого Света. Показатель далек от исторического прорыва, однако поднял автомобиль российского производства в рейтинге с 71-й строки на 49-е место. Соседями «россиянки» в списке выступают популярные Hyundai i20 (продано более 83 тысяч) и BMW 5 Series (82 610). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Vesta прибавила сразу 46,5%.

Немногим скромнее показатели продаж еще одной машины тольяттинского производства - Lada Granta. За отчетный период реализовано 74 463 автомобиля. Прогресс слабый, несмотря на 55-е место в рейтинге. Всего плюс одна позиция в сравнении с прошлым годом.

Ближайшие соседи Granta в списке сотни самых востребованных - представители немецкого автопрома Volkswagen Up и Volkswagen Touran.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2018, 10:14
Перевели стрелки: Волгоградская область перешла на новый часовой пояс
Дата28.10.2018, 00:00
Армейской авиации Воздушно-космических сил РФ исполняется 70 лет
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата28.10.2018, 11:47
«Самарканд» в Калининграде: Россия прикрыла регион новейшими комплексами РЭБ
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:16 В стране и мире
Видео
Пять человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки в Москве
11:15 В стране и мире
Кадыров рассказал о появившейся у Чечни возможности добычи нефти
10:14 В стране и мире
Видео
Перевели стрелки: Волгоградская область перешла на новый часовой пояс
09:49 В стране и мире
Видео
Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае выросло до 138
09:34 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры первых минут после крушения вертолета с владельцем «Лестера»
События дня
События дня
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Рэпера Гуфа избили в центре Москвы
Видео
Меркель по-русски спросила у Путина про «сибирское пальто»
Видео
Смертельная схватка львов и буйвола попала на видео
Си Цзиньпин: «Приготовьтесь к войне»
Видео
Головокружительная победа: участница конкурса красоты упала в обморок на сцене
Видео
«Давай пошалим»: немецкие СМИ назвали учения НАТО в Норвегии баловством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.