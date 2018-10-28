Vesta и Granta вошли в сотню самых продаваемых автомобилей на европейском рынке

Российские автомобили Lada моделей Vesta и Granta вошли в сотню самых продаваемых в Европе. Рейтинг регулярно обновляется. При этом показатели отечественного автопрома прогрессируют.

Данные продаж по итогам девяти месяцев этого года опубликованы на сайте консалтингового агентства Focus2move. Так, Lada Vesta приобрели 82 794 жителя Старого Света. Показатель далек от исторического прорыва, однако поднял автомобиль российского производства в рейтинге с 71-й строки на 49-е место. Соседями «россиянки» в списке выступают популярные Hyundai i20 (продано более 83 тысяч) и BMW 5 Series (82 610). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Vesta прибавила сразу 46,5%.

Немногим скромнее показатели продаж еще одной машины тольяттинского производства - Lada Granta. За отчетный период реализовано 74 463 автомобиля. Прогресс слабый, несмотря на 55-е место в рейтинге. Всего плюс одна позиция в сравнении с прошлым годом.

Ближайшие соседи Granta в списке сотни самых востребованных - представители немецкого автопрома Volkswagen Up и Volkswagen Touran.