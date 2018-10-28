Пять человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки в Москве

Массовое ДТП произошло на Савеловской эстакаде с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел примерно в семь часов утра.

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места ЧП: на видео показано, что легковой автомобиль получил значительные повреждения. Передняя часть машины буквально смята от удара. Также показана работа спецслужб на месте аварии.

В настоящее время движение на данном участке затруднено. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.