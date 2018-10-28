Рэпера Гуфа избили в центре Москвы

Музыканта Алексея Долматова, известного под творческим псевдонимом Гуф, избили в центре Москвы в ночь на 28 октября. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник уточнил, что инцидент произошел в 5-м Котельническом переулке.

Гуф после ЧП написал заявление в полицию об избиении. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.