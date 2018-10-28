Рекорд XXI века: Пентагон поставил в Европу максимальное количество боеприпасов

США реализовали крупнейшую поставку боеприпасов в Европу с 1999 года: за октябрь текущего года Пентагон поставил на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии почти 100 контейнеров с различными снаряжениями и вооружением.

Как уточняется в сообщении на сайте базы, содержимое контейнеров предназначено для обеспечения «оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных противников».

В 1999 году американские ВВС осуществили более 900 воздушных налетов на Югославию.

Также отмечается, что авиабаза Рамштайн - крупнейший заграничный опорный пункт ВВС США. Кроме того, здесь также расположена штаб-квартира американских Военно-воздушных сил в Европе, предположительно, включая Центр управления полетами военных беспилотников.

Ранее глава Пентагона заявил, что Вашингтон продолжит «тесно взаимодействовать» со своими союзниками в Европе по поводу ДРСМД и его значения для европейской безопасности.