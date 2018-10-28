Фанаты избили палками полицию на стадионе в Дортмунде
Разгоряченные болельщики постоянно конфликтовали с правоохранителями, атакуя их даже в туалетах.
Фото: osnapix, imago, sportfotodienst, Globallookpress
Видео: @_FootballChants, Twitter
Фанаты избили палками полицейских на стадионе в Дортмунде. Инцидент между агрессивно настроенными болельщиками и полицией, следящей за порядком, произошел во время матча дортмундской «Боруссии» и берлинской «Герты» в девятом туре чемпионата Германии по футболу.
Беспорядки охватили сразу несколько областей стадиона. Разгоряченные фанаты гостей постоянно конфликтовали с полицейскими. На одном из секторов они вступили в открытое противостояние с полицией, вооружившись древками от флагов и пиротехникой. По сообщениям портала Nieuwsblad, полицейских преследовали даже в туалетах, нападая на них и ломая двери.
В результате фанатских действий пострадали пятеро правоохранителей. О задержаниях участников беспорядков не сообщается.