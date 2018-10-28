Перевели стрелки: Волгоградская область перешла на новый часовой пояс

В воскресенье, 28 октября, жители Волгоградской области перевели стрелки часов на час вперед и начали жить в часовом поясе MSK+1. Такое время сейчас и на территории других волжских регионов, а именно Самары, Астрахани и Саратова.

Вопрос о времени был решен еще в марте - тогда на референдуме 58,1% волгоградцев выступили за переход в новый часовой пояс, причем решение было принято на законодательном уровне.

На новый график работы уже переведен железнодорожный вокзал Волгоград-1, а также аэропорт.

Как уточняется в сообщении областной администрации, перевод произошел на выходных с целью минимизации неудобств для жителей региона.