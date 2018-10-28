Место крушения вертолета с владельцем «Лестер Сити» показали на карте

Опубликована карта с точным указанием места крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи.

Согласно изображению, воздушное судно вылетело с территории стадиона и, пролетев всего 200 метров, упало на одну из парковочных зон, окружающих спортивную арену. Причиной крушения стали технические неполадки и резкая потеря высоты. Изображение разместил сайт телеканала «Звезда».

Ранее, в воскресенье, 28 октября, рядом со стадионом «Кинг Пауэр» в британском Лестере потерпел крушение вертолет. Инцидент произошел спустя полчаса после матча местной футбольной команды «Лестер Сити» и «Вэст Хэм Юнайтед». В настоящий момент выясняется, кто был на борту, помимо владельца «Лестер Сити».