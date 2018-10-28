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Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае выросло до 138

Наталия Майорова
09:49 28.10.2018
Еще шесть человек в результате наводнения погибли.

В Краснодарском крае более чем вдвое выросло число пострадавших при сходе селей и в результате проливных дождей - по последним данным, речь идет о 138 человеках. Такие данные привел представитель оперативного штаба на месте ЧС.

При этом уточняется, что еще шесть человек погибли.

На сайте МЧС по Краснодарскому краю указывается, что подтопления произошли более чем в двух тысячах домов.

«В результате выпадения обильных осадков 24 - 25.10.2018 (330 мм) в 3 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов», - говорится в сообщении.

На территории Туапсинского и Апшеронского районов, а также в Сочи был введен режим ЧС. В настоящее время оперативные службы переведены на усиленный режим работы, частично эвакуировано населения.

Согласно заявлению региональных властей, начата выплата компенсаций, а также единовременных выплат всем пострадавшим в результате ЧС.

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