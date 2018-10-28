Настоящий «Несокрушимый»: российские танкисты по достоинству оценили реализм и достоверность киноленты

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии посмотрели новую военную драму «Несокрушимый», премьера которой состоялась 25 октября. Картину о подвиге экипажа танка КВ-1 во время Великой Отечественной войны они смотрели с огромным вниманием: кто, как не они, могут по достоинству оценить всю реалистичность происходящего на экране?

Перед показом фильма для военных выступили звезды эстрады и выдающиеся спортсмены. Но гвоздем программы стал именно показ «Несокрушимого».

Создатели фильма отметили, что реакция профессиональных танкистов, ставших на этот раз зрителями, была потрясающей. Они выходили с благодарностями за созданную картину и отмечали, что она получилась настоящей, потому что смогла передать реальные ощущения людей, которые находятся в танке во время боя. Закончился показ бурными аплодисментами.