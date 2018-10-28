Опубликованы кадры первых минут после крушения вертолета с владельцем «Лестера»

В Сети появились кадры первых минут после крушения вертолета, принадлежавшего владельцу футбольного клуба «Лестер» Вишаю Шривадданапрабхе вблизи стадиона в Великобритании.

На кадрах видно яркое пламя, которое разгорелось сразу после крушения вертолета. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение работы хвостового винта.

Британские СМИ сообщают, что на борту вертолета находился и сам миллиардер. Однако официальных данных об этом пока нет.

Очевидцы отмечают, что первым с территории стадиона выбежал вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, чтобы помочь пострадавшим. Следом за ним прибежали охранники и сотрудники спортивной арены. Более того, свидетели подчеркнули, что в момент перед аварией вертолет якобы начало сильно вращать из стороны в сторону, после чего раздался взрыв. ЧП произошло в субботу, 27 октября, вблизи стадиона команды «Кинг Пауэр». Вертолет рухнул через 30 минут после матча с «Вест Хэм Юнайтед».