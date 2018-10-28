В Красногорске стартовали соревнования Russian Open DanceSport Championship

В подмосковном Красногорске проходит крупнейшее событие в мире танцевального спорта - международные соревнования Russian Open DanceSport Championship. Более шести тысяч участников из 36 стран мира сражаются за звание лучших в 25 номинациях.

Во многих дисциплинах победители уже определены, а кто-то только готовится к выходу на танцпол. Но, по словам президента всероссийской Федерации танцевального спорта Надежды Ерастовой, уже сейчас ясно, что нашим ребятам есть чем гордиться.

«Акробатический рок-н-ролл традиционно на всех соревнованиях занимает первые ступеньки. И вот сейчас на завершившемся Кубке мира, который мы открывали несколько часов назад, две российские пары заняли первое и второе места», - омтетила она.

Надежда Ерастова также рассказала о том, что на соревнованиях присутствует член Международного олимпийского комитета. А это, по ее словам, знак большого уважения к танцевальному спорту и, может быть, первый шаг на пути в большую олимпийскую семью.