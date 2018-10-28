Названа возможная причина крушения вертолета c владельцем ФК «Лестер»

Вертолет владельца британского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи мог рухнуть по причине отказа хвостового винта. Об этом сообщила телекомпания BBC со ссылкой на очевидцев инцидента.

В то же время ранее сообщалось, что в момент взлета с арены «Кинг Пауэр» в вертолете был и сам миллиардер. Тем не менее в настоящее время официальных данных о том, кто находился на борту, пока нет.

ЧП произошло в субботу, 27 октября, вблизи стадиона команды «Кинг Пауэр». Вертолет рухнул через 30 минут после матча с «Вест Хэм Юнайтед».

Очевидцы отмечают, что некоторое время вертолет кружил над стадионом, а позже упал на парковку клуба, после чего произошло возгорание.