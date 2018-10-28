В Китае неудачно запустили ракету-носитель «Чжуцюэ-1»

В Китае неудачно прошел первый запуск коммерческой ракеты-носителя «Чжуцюэ-1». Об этом сообщили в компании-производителе.

В конце августа текущего года китайская частная компания LandSpace Technology Corporation завершила создание этой ракеты. «Чжуцюэ-1» является трехступенчатой ракетой-носителем, длина которой составляет 19 метров, а диаметр - 1,35 метра. Кроме того, ее взлетная масса оценивается в 27 тонн, а стартовая тяга - в 45 тонн.

В субботу, 27 октября, был осуществлен первый запуск ракеты с космодрома Цзюцюань. Как уточнили в компании, после взлета полет ракеты проходил в штатном режиме - на первой и второй ступенях, но на третьей случилась авария, уточняет РИА Новости.

Ракета должна была доставить спутник «Вэйлай» для Центрального телевидения КНР, однако не смогла выйти на заданную орбиту.