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На Украине признали, что могут потерять Закарпатье

Егор Левин
08:25 28.10.2018
В одном из украинских ведомств выразили мнение, что страна теряет свои территории из-за отсутствия на них «политики центральной власти».
На Украине признали, что могут потерять Закарпатье
Фото: Aleksandr Gusev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Замглавы так называемого Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Киев может в будущем потерять Закарпатье.

Чиновник сказал интересную фразу, коснувшись вопроса якобы независимости Украины. Тука заявил, что Крым, Донбасс и Закарпатье были «отданы на откуп» местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям.

Замглавы ведомства отметил, что Закарпатье пока еще «не потеряно», но утрачивает Украина те территории, «где не было политики центральной власти». Его слова передает портал «Обозреватель».

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Однако, Украина несмотря ни на что, все равно продолжает считать его своей территорией и называет «временно оккупированным». В том же году украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Конфликт унес жизни уже свыше 10 тысяч человек и до сих пор не разрешен.

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