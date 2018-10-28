Танки НАТО провели учения вблизи российских границ

Боевые группы Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли участие в учениях «Железный Томагавк» в лагере Адажи вблизи границ РФ.

По данным портала Defence Blog, который ссылается на официальные источники НАТО, танки отрабатывали огневую мощь, а также продемонстрировали функциональную совместимость. Кроме того, участники учений провели стрельбы из огнестрельного оружия.

В «Железом Томагавке» задействованы 17 танков, включая и современные «Абрамсы».

Согласно сообщению издания, учебная зона Адажи расположена вблизи границ РФ и Белоруссии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня. Он подчеркнул, что для оправдания своих действий НАТО активно использует миф о «российской военной угрозе».