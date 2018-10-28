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Кадыров готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

Наталия Майорова
07:37 28.10.2018
Глава Чечни заявил, что готов взяться за воспитание футболистов, если те перейдут в ФК «Ахмат».
Кадыров готов перевоспитать Кокорина и Мамаева
Фото: Pravda Komsomolskaya, Globallookpress

За воспитание футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева готов взяться глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Однако лишь при условии, если оба молодых человека перейдут в ФК «Ахмат».

Как уточнил Кадыров во время выступления на пресс-конференции, футболисты уже «осознали свою вину и раскаялись», что также является примером для всех.

«Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», - заявил Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что футболистов не оправдывает, но и не видит смысла заключать их под стражу, поскольку они раскаялись. Кадыров заявил, что выступает против любого насилия, а также «всегда защищал слабых», уточняет ТАСС.

Кокорин и Мамаев стали участниками драки в одном из кафе российской столицы- после того, как посетители сделали футболистам замечание по причине шумного поведения, молодые люди ввязались в драку. В результате инцидента пострадали два чиновника. Кроме того, Кокорин и Мамаев также избили водителя журналистки Первого канала. Помимо футболистов участниками конфликта стал также младший брат Кокорина - Кирилл.

По постановлению суда Кокорин и Мамаев были оставлены под стражей на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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