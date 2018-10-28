Советник главы МВД Украины призвала взрывать российские военные склады

Высокопоставленный украинский чиновник Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России. Причиной такому заявлению послужило ее мнение о том, что территорию Украины якобы обстреливает российская сторона.

«Знаете, у нас такая беда – в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — сказала Черновол в эфире программы «Эхо Украины».

Депутат Рады, член украинской коллегии МВД и советник министра внутренних дел страны, Черновол считает, что взрывы на украинских складах якобы были диверсиями, и посетовала, что «никакого ответа» на них не последовало.

Напомним, пожары на военных хранилищах Украины происходили несколько раз. Последним зафиксированным случаем стали взрывы, раздавшиеся на складах в Черниговской области. Инцидент произошел на технической территории в районе населенного пункта Ичня.