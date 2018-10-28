Шторм едва не потопил корабль ВМС США у берегов Исландии

Большой американский десантный корабль-док «Ганстон Холл» получил технические повреждения во время шторма у берегов Исландии, после чего был направлен в порт Рейкьявика для их устранения.

В результате под угрозой срыва оказалось участие американских морпехов в высадке на побережье Норвегии в рамках учений НАТО.

Как уточнили в пресс-службе ВМС США, в настоящее время проводится оценка ущерба. Известно, что в результате инцидента была повреждена док-камера корабля, которая предназначена для обслуживания десантных барж. Также пострадали и американские моряки, которые получили ссадины и ушибы.

Ожидалось, что «Ганстон Холл» должен был участвовать в десантной операции стран-участниц НАТО, которая состоится в конце октября в Норвегии в рамках учений Trident Juncture 2018. По данным СМИ, в результате инцидента силам НАТО, возможно, придется обойтись без поддержки США.

Также в порт Рейкьявика вместе с «Ганстон холл» зашел БДК ВМС США «Нью-Йорк» из состава амфибийно-десантной группы, которая возглавляется авианесущим универсальным десантным кораблем «Иводзима».

В Норвегии 25 октября начались крупнейшие учения Trident Juncture 2018, в котором примут участие 29 стран-НАТО, а также Швеции и Финляндии.