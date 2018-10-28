В ОБСЕ призвали Россию аннулировать штраф The New Times на 22 миллиона рублей

Представитель по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлем Дезир призвал Россию отменить штраф, наложенный судом на издание The New Times. Речь идет о присужденной выплате на сумму более чем 22 миллиона рублей.

По мнению Дезира, такой большой штраф является ни чем иным, как «беспрецедентным решением, наносящим вред свободе СМИ» в России. Подобная реакция на судебное решение продиктована обязательством стран ОБСЕ сохранять свободу и плюрализм СМИ.

Между тем, ранее в ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу принятого Верховной радой Украины документа, в соответствии с которым предлагается ввести санкции против нескольких национальных телеканалов. В организации заявили, что «свобода мыслей и мнений в СМИ – основополагающие обязательства участников ОБСЕ».