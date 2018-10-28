В Госдуме назвали фантазией планы Украины «вернуть» Азовское море

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал фантазией вынашиваемые Украиной планы по «возвращению» Азовского моря, пишут «Известия».

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков призвал расторгнуть все договоры с Россией по Азовскому морю, определить линию украинской морской границы, а затем сообщить о проведении на водной территории страны учений ракетно-артиллерийских войск. Эти шаги, считает Лупаков, позволят Украине проводить в Азовском море совместные учения с флотами НАТО.

«Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ», - заявил Швыткин.

Он отметил, что от разрыва двусторонних отношений пострадает прежде всего сама Украина. А подобные заявления делаются лишь для того, чтобы понравиться западным партнерам.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд». В ответ Россия усилила контроль за проходящими через пролив украинскими судами и судами иностранных государств, направляющихся в порты Азовского моря.