Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Флорида. По данным местных спасательных служб, в результате инцидента получил ранения один человек.

Как передает WFTV, в настоящий момент пострадавший находится в больнице. По факту крушение воздушного судна местные власти начали расследование.

Ранее сообщалось, что в Швейцарских Альпах упал пассажирский самолет Ju-52. Находившиеся на борту три члена экипажа и 17 пассажиров погибли.