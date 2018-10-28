Питтсбургскому стрелку предъявлены обвинения по 29 пунктам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокурора США.

«Министерство юстиции предъявит обвинения в совершении преступлений на почве ненависти и друге обвинения по уголовным статьям, включая обвинения, которые могут привести к смертной казни», - заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

48-летний Роб Бауэр, вооруженный штурмовой винтовкой и тремя пистолетами, ворвался в синагогу в Питтсбурге и, выкрикивая антисемитские лозунги, открыл огонь по посетителям. Прежде, чем его сумели обезвредить, Бауэр убил 11 и ранил 12 человек, в том числе одного полицейского.