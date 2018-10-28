Огонь из всех орудий: украинские каратели выпустили более сотни снарядов по ЛНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки шесть раз открывали огонь по территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня самопровозглашенной ЛНР.

В СЦКК отметили, что обстрелам подверглись населенные пункты Алмазная, Желобок, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Лозовое. По данным ведомства, стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории самопровозглашенной ЛНР каратели выпустили свыше 115 снарядов.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе. Колонну заметили в районе поселка Новозвановка.