Иностранным болельщикам ЧМ-2018 понравились двухэтажные поезда и вагоны-рестораны

Согласно опросу, проведенному «Транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ», иностранным гостям особенно понравились двухэтажные поезда и вагоны-рестораны. Об этом сообщает РИА Новости.

В опросе, который проводился как среди российских, так и иностранных болельщиков, приняли участие более 70 тысяч человек. Как говорится в итоговом релизе опроса, более чем 60% иностранных гостей чемпионата приглянулись двухэтажные вагоны. А вагоны-рестораны стали самым популярным сервисом в поездах для иностранцев.

Также большая часть опрошенных положительно оценила работу сотрудников вокзальных дирекций и поездных бригад. Кроме того, болельщики выразили пожелание, чтобы проезд для них и на будущих чемпионатах оставался бесплатным.

Чемпионат мира по футболу – 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии.