Эрдоган поделился с участниками саммита в Стамбуле информацией о деле Хашогги
По словам президента Турции, правоохранительные органы страны «усиленно расследуют» дело об убийстве саудовского журналиста.
Фото: Depo Photos, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент Турции Реджеп Эрдоган поделился информацией о ходе расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги с участниками саммита в Стамбуле.
«Мы поговорили на эту тему, и я передал коллегам важные сведения о ходе расследования», - сказал турецкий лидер журналистам.
Эрдоган при этом подчеркнул, что турецкие правоохранительные органы «работают усиленно».
Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября при посещении консульства Саудовской Аравии в Турции. Его тело было обнаружено спустя почти три недели на дне колодца на территории резиденции генерального консула в Стамбуле. По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержано 18 человек.