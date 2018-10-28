Эрдоган поделился с участниками саммита в Стамбуле информацией о деле Хашогги

Президент Турции Реджеп Эрдоган поделился информацией о ходе расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги с участниками саммита в Стамбуле.

«Мы поговорили на эту тему, и я передал коллегам важные сведения о ходе расследования», - сказал турецкий лидер журналистам.

Эрдоган при этом подчеркнул, что турецкие правоохранительные органы «работают усиленно».

Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября при посещении консульства Саудовской Аравии в Турции. Его тело было обнаружено спустя почти три недели на дне колодца на территории резиденции генерального консула в Стамбуле. По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержано 18 человек.