Трамп уверен, что его сочтут «слишком жестким» после боксерского поединка с Путиным

Если бы Дональд Трамп провел боксерский поединок против Владимира Путина, то действия американского лидера сочли бы слишком жесткими. Такое заявление президент США сделал во время выступления в Иллинойсе.

Трамп отметил, что многие его критикуют за то, что он слишком «любезный» по отношению к Путину.

«А если бы я пришел к Путину и начал с ним боксировать, то они бы потом сказали: “Он слишком жесткий! Это ужасно!”», - заявил президент США.

При этом Дональд Трамп добавил, что нет никакой разницы, как он ведет себя с Владимиром Путиным, поскольку своим оппонентам он никогда не угодит.

Ранее президент США заявил, что Россия хочет получить от Соединенных Штатов экономическую помощь.