Трамп уверен, что его сочтут «слишком жестким» после боксерского поединка с Путиным
Президент США ответил своим критикам на обвинения в чрезмерных «любезностях» с российским лидером.
Фото: Ron Sachs, CNP, Globallookpress
Если бы Дональд Трамп провел боксерский поединок против Владимира Путина, то действия американского лидера сочли бы слишком жесткими. Такое заявление президент США сделал во время выступления в Иллинойсе.
Трамп отметил, что многие его критикуют за то, что он слишком «любезный» по отношению к Путину.
«А если бы я пришел к Путину и начал с ним боксировать, то они бы потом сказали: “Он слишком жесткий! Это ужасно!”», - заявил президент США.
При этом Дональд Трамп добавил, что нет никакой разницы, как он ведет себя с Владимиром Путиным, поскольку своим оппонентам он никогда не угодит.
Ранее президент США заявил, что Россия хочет получить от Соединенных Штатов экономическую помощь.