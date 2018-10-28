Финская журналистка заявила, что «Модный приговор» унижает честь женщин

Корреспондент финской телерадиовещательной корпорации Yle Черстин Крунвалль заявила, что программа «Модный приговор» унижает честь женщин, по сути обвиняя участниц шоу в недостаточно хорошем внешнем виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент сравнила программу с судебным разбирательством, на котором осужденный – женщина, «которая выглядит недостаточно хорошо». При этом все участницы изначально находятся в ущемленном состоянии, поскольку они «всегда не правы». Финскую журналистку возмутил тот факт, что суд и публика всегда на стороне мужа, которому не нравится внешний вид супруги.

Крунвалль сравнила российское шоу с финским, в котором «женщина преображается ради себя самой». В России же, утверждает она, «женщина должна угождать мужчине».