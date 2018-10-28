«Симпсоны» могут лишиться одного персонажа из-за обвинений в расизме
По мнению зрителей, образ Апу Нахасапимапетилона является оскорбительным изображением американцев индийского происхождения.
Фото: Simpsons, filmstills.net, Globallookpress
Из популярного во всем мире мультсериала «Симпсоны» может исчезнуть один из персонажей - владелец магазина Апу Нахасапимапетилон.
Как пишет IndieWire, некоторые зрители считают, что данный герой мультика является неправдивым и оскорбительным изображением граждан США индийского происхождения.
Ранее сообщалось, что телекомпания NBC уволила журналистку, которая в прошлом году брала у Путина интервью. Причиной увольнения Мегин Келли стало обвинение в расизме за то, что она в утреннем шоу на NBC заявила, что белый житель США может столкнуться с непониманием со стороны общественности, если «во время празднования Хэллоуина наденет на себя черную маску или покрасит свое лицо темной краской».