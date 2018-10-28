«Симпсоны» могут лишиться одного персонажа из-за обвинений в расизме

Из популярного во всем мире мультсериала «Симпсоны» может исчезнуть один из персонажей - владелец магазина Апу Нахасапимапетилон.

Как пишет IndieWire, некоторые зрители считают, что данный герой мультика является неправдивым и оскорбительным изображением граждан США индийского происхождения.

Ранее сообщалось, что телекомпания NBC уволила журналистку, которая в прошлом году брала у Путина интервью. Причиной увольнения Мегин Келли стало обвинение в расизме за то, что она в утреннем шоу на NBC заявила, что белый житель США может столкнуться с непониманием со стороны общественности, если «во время празднования Хэллоуина наденет на себя черную маску или покрасит свое лицо темной краской».