Петиция за референдум по итоговой сделке Brexit набрала более миллиона голосов

Более миллиона граждан Великобритании подписали петицию Final Say с призывом к британскому премьеру Терезе Мэй вынести на общественное обсуждение важнейшие вопросы, связанные с Brexit. Об этом сообщает РИА Новости.

Петиция была размещена на портале change.org – ее разместил публицист газеты Independent Кристиан Броутон.

«Вне зависимости от того, как вы проголосовали на референдуме по Brexit, вы заслуживаете того, чтобы высказаться об итоговых договоренностях по сделке», - написал он в комментарии к петиции.

Кристиан Броутон считает, что для проведения референдума есть как минимум три причины. Важнейшая – «хаотичный подход» как самой Мэй, так и британского парламента к вопросу Brexit, что уже вызвало полемику и громкие отставки во властных структурах.

До конца октября – то есть за три дня – Великобритания и Евросоюз должны решить три важных вопроса по Brexit: завершить согласование договора о выходе из ЕС, решить пробему границы с Ирландией и выработать формат будущих отношений ЕС и Великобритании. Переговоры продолжаются с лета прошлого года и пока успехом не увенчались.

Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.