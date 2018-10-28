Аэропорт Пулково предлагают переименовать в честь Сергея Шнурова

Поклонники творчества Сергея Шнурова собираются переименовать в честь кумира петербургский аэропорт «Пулково». Об этом рассказал сам певец на своей странице в Instagram.

По словам лидера группы «Ленинград», жители регионов выдвинули предложение назвать в его честь аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Артист при этом добавил, что соответствующее предложение уже зарегистрировано на сайте «Великие имена России».

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с синяком под глазом. В подписи к своему посту артист написал стихотворение, смысл которого заключается в том, что на него якобы было совершено нападение за то, что музыкант удалил все свои публикации в соцсети.