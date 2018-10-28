Трамп заявил, что Россия хочет получить экономическую помощь от США

Президент США Дональд Трамп, выступая на посвященном выборам в конгресс митинге в штате Иллинойс, заявил, что Россия хочет получить от Соединенных Штатов экономическую помощь.

«Не забывайте - Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу – 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», - заявил Трамп.

Днем ранее он же в Северной Каролине заявил, что избрание его президентом США – худшее, что могло случиться с Россией.

Тем не менее оба раза Дональд Трамп в мажорном ключе охарактеризовал свою встречу с Владимиром Путиным минувшим летом в Хельсинки.