Президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок

Жители Ирландии на президентских выборах переизбрали на второй семилетний срок действующего главу государства Майкла Хиггинса. По результатам всеобщего голосования, которое прошло 26 октября, ирландский лидер набрал 56% голосов.

По информации The Irish Times, 68-летний Хиггинс получил высшее образование (политология и социология) в вузах Ирландии, США и Великобритании. Руководитель страны является членом социал-демократической Лейбористской партии.

Направлением общественной деятельности Майкла Хиггинса является продвижение ирландской культуры и гэльского языка.