Президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок
На выборах главы государства за Хиггинса отдали свои голоса 56% избирателей.
Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Жители Ирландии на президентских выборах переизбрали на второй семилетний срок действующего главу государства Майкла Хиггинса. По результатам всеобщего голосования, которое прошло 26 октября, ирландский лидер набрал 56% голосов.
По информации The Irish Times, 68-летний Хиггинс получил высшее образование (политология и социология) в вузах Ирландии, США и Великобритании. Руководитель страны является членом социал-демократической Лейбористской партии.
Направлением общественной деятельности Майкла Хиггинса является продвижение ирландской культуры и гэльского языка.