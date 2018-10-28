Дональд Трамп объявил о намерении посетить Питтсбург

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении в ближайшее время посетить Питтсбург, где 48-летний Роб Бауэр расстрелял в местной синагоге 11 человек и еще 12 ранил. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока Трамп не назвал точную дату визита Питтсбург.

Вооруженное нападение на синагогу в Питтсбурге произошло в субботу около 10 утра по восточно-американскому времени (около 18.00 МСК). Роб Бауэр, вооруженный штурмовой винтовкой и тремя пистолетами, выкрикивая антисемитские лозунги, ворвался в здание, где шли одновременно три службы, и открыл огонь по посетителям.

Преступник был ранен и задержан. Ему грозит наказание вплоть до смертной казни.