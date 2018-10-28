Цены на газ для жителей Украины будут повышать в три этапа

На Украине повышение стоимости газа будет происходить в три этапа. Об этом говорится в постановления украинского кабинета министров, опубликованном накануне.

Из документа следует, что первое повышение произойдет в период с 1 ноября этого года по 30 апреля следующего года.

Второй этап будет проходить с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

А с 1 января 2020 года цены на голубое топливо для населения могут уровняться с ценой газа для промышленных целей.

«С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей», - сказано в документе.

Ранее правительство Украины уже повысило цены на газ на 23,5% - с 6000 до 8500 гривен за 1000 кубометров.